Прежде всего президент Александр Лукашенко торпедировал белорусско-российскую интеграцию, отказавшись подписать дорожные карты еще в декабре 2019 года. Об этом в эфире YouTube-канала Украина.ру заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Задержание Колесниковой и интервью Лукашенко. Что ждёт Белоруссию? © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

«Самая главная ошибка Лукашенко в том, что он пошел на эти выборы. Ему нужно было уйти в отставку, как [бывшему президенту Казахстана Нурсултану] Назарбаеву, но остаться при этом в управленческой касте. Это было бы наиболее рациональным решением. Но поскольку у него комплекс переоценки своей личности, все, что происходит в Белоруссии, он считает своей заслугой, казну он считает своей собственностью, он никогда не признается в своих ошибках», — считает политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.

Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».