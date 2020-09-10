По его словам, уже тогда Лукашенко мог бы начать эффективную предвыборную программу, подав себя как человека, который по-прежнему является гарантом интеграции. Он мог получить от России очень много экономических бонусов в дополнение к тем гигантским бонусам, которые уже есть.
«Самая главная ошибка Лукашенко в том, что он пошел на эти выборы. Ему нужно было уйти в отставку, как [бывшему президенту Казахстана Нурсултану] Назарбаеву, но остаться при этом в управленческой касте. Это было бы наиболее рациональным решением. Но поскольку у него комплекс переоценки своей личности, все, что происходит в Белоруссии, он считает своей заслугой, казну он считает своей собственностью, он никогда не признается в своих ошибках», — считает политолог.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.
Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».