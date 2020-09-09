История с заявлением канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального «Новичком» могла быть личной местью президенту РФ Владимиру Путину за его жесткую позицию по Белоруссии. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Россия спасла белорусский режим, но только на время © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Как мы видим, никаких штурмов государственных учреждений нет даже близко. Такой команды не поступало. Они поняли, чем это может для них кончиться. Это отступление стало для них унижением, и я не исключаю, что они решили отомстить на другой площадке», — сказал Жарихин.

Политолог добавил, что Россия фактически спасла нынешний белорусский режим, и это прецедент в позитивном смысле хорошо запомнят на постсоветском пространстве.

Но при этом белорусский режим должен понимать, что его спасли на время, и Путин сказал это открытым текстом, что, если не будет реальных реформ в стране, Россия спасти белорусские власти уже не сможет, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.