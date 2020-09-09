Удивительно, что в отношении белорусского кризиса обсуждается только украинский сценарий. В этом отношении нельзя проводить прямые аналогии. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Россия спасла белорусский режим, но только на время © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если речь идет о том, что будет радикализация протеста с ориентацией на определенную группу лидеров, которые будут стремиться к власти, рассуждает политолог, то такие лидеры есть, но они за границей, в отличие от той же самой Украины, а значит, напрямую брать власть они не могут.

Теоретически более вероятен сценарий предварительной хаотизации власти в стране, для того чтобы дать возможность этим лидерам вернуться, но пока что на ближайшее время успешная реализации такого сценария вряд ли возможна, добавил Жарихин.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.