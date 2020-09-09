Режим прекращения огня в Донбассе соблюдается. Обострение, о котором говорят СМИ - не более чем интерпретация событий, которые произошли за последние два-три дня. Об этом 8 сентября заявил политолог, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украна.ру

По его словам, ситуация в регионе с 27 июля остается позитивно стабильной.

«Представить это как обострение и обвинить в этом ДНР, ЛНР и Россию — это позиция украинской власти, которая ей выгодна с точки зрения целого ряда факторов. К встрече советников в «нормандском формате» это имеет отношение в том смысле, что перед ней украинские власти заявляют, что нарушается режим прекращения огня, Кулеба звонит Лаврову, чего не было уже несколько месяцев», — добавил он.

На прошлой неделе пресс-центр Операции объединенных сил Украины в Донбассе сообщил об обстреле украинских Вооруженных сил (ВСУ) близ населенного пункта Причепиловка в Луганской области. По данным ООС, один украинский военнослужащий погиб. По версии народной милиции Луганской Народной Республики, на позициях ВСУ в этом районе была зафиксирована перестрелка и именно она и привела к гибели военного. На фоне произошедшего министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым «для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.