«Нет обострения, есть ситуативные эксцессы. Если посмотреть на позицию украинских прорежимных СМИ, поддерживающих "партию войны", то с самого начала прекращения огня 27 июля они говорили, что все плохо, не соблюдается и так далее. Оснований говорить об обострении нет, есть отдельные нарушения. Там же ситуация такая, что силы и средства все равно стоят по обе стороны от линии разграничения, и сама эта ситуация не исключает таких вещей. Кроме того, возможно, были провокации. А обострения нет, есть ситуативное ухудшение ситуации, которое очень мало влияет на общее развитие событий», — объяснил политолог.
По его словам, ситуация в регионе с 27 июля остается позитивно стабильной.
«Представить это как обострение и обвинить в этом ДНР, ЛНР и Россию — это позиция украинской власти, которая ей выгодна с точки зрения целого ряда факторов. К встрече советников в «нормандском формате» это имеет отношение в том смысле, что перед ней украинские власти заявляют, что нарушается режим прекращения огня, Кулеба звонит Лаврову, чего не было уже несколько месяцев», — добавил он.
На прошлой неделе пресс-центр Операции объединенных сил Украины в Донбассе сообщил об обстреле украинских Вооруженных сил (ВСУ) близ населенного пункта Причепиловка в Луганской области. По данным ООС, один украинский военнослужащий погиб. По версии народной милиции Луганской Народной Республики, на позициях ВСУ в этом районе была зафиксирована перестрелка и именно она и привела к гибели военного. На фоне произошедшего министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым «для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.