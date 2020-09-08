Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру рассказал почему после длительного периода перемирия ситуация на Донбассе снова обостряется

Ранее глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о решении дать команду нанести удар по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе. Однако впоследствии приказ об устранении сооружений был отсрочен до 9 сентября.

«Особенно это беспокоит в связи с тем, что данные работы производятся совсем не далеко от водовода, который снабжает водой Донецк, того водовода, который они уже повреждали. Конечно, Донецк не может этого терпеть, поэтому предупредил о возможных последствиях, тяжелых последствиях для перемирия», — сказал Корнилов.

Владимир Корнилов: Не будет войны на Донбассе — не будет кредитов для Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Но вот сейчас есть надежда на то, что Украина все-таки, в том числе в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы, прислушается к здравому совету и прекратит свои провокационные действия. Возможно, до нового витка обострения не дойдет, во всяком случае, я на это надеюсь, учитывая тот факт, что Зеленский все-таки до местных выборов хочет сделать на этом перемирии свой политический пиар», — добавил эксперт.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.