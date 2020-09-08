Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему ситуация на Донбассе снова обострилась. Также Корнилов сообщил, сможет ли Владимир Зеленский противостоять украинским боевикам, пытающимся сорвать перемирие и испортить предвыборную кампанию в местные советы

Ранее, 5 сентября, глава ДНР Денис Пушилин заявил о решении дать команду нанести удар по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе. Однако впоследствии ультиматум об устранении сооружений был отсрочен до 9 сентября.

— Владимир, с чем, на ваш взгляд, связано обострение в регионе?

Донбасс: отложенный обстрел. Что осталось «за кадром» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк - ДНР объяснила это действиями украинских военных: украинские войска, вопреки всем договоренностям, которые существовали в рамках этого перемирия, начали не просто укреплять свои фортификационные сооружения на линии фронта, но и углублять, продлевать их, заходя уже на территорию позиций Донецкой Народной Республики.

Особенно это беспокоит в связи с тем, что данные работы производятся совсем недалеко от водовода, который снабжает водой Донецк, того водовода, который они уже повреждали. Конечно, Донецк не может этого терпеть, поэтому предупредил о возможных последствиях, тяжелых последствиях для перемирия.

Причем заметьте, что данный факт, факт сооружения фортификационных укреплений, подтвердили и украинские телеканалы, в частности канал самого Петра Порошенко. Так что это, в общем-то, не является выдумкой Донецка. Но вот сейчас есть надежда на то, что Украина все-таки, в том числе в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы, прислушается к здравому совету и прекратит свои провокационные действия.

Возможно, до нового витка обострения не дойдет, во всяком случае, я на это надеюсь, учитывая тот факт, что Зеленский все-таки до местных выборов хочет сделать на этом перемирии свой политический пиар.

- Как вы считаете, сможет ли он удержать ситуацию и противостоять условной «партии войны», которой выгодно продолжение конфликта?

— Зеленский, в конце концов, — верховный главнокомандующий. Что бы там ни говорилось, мы видели, что в принципе, когда надо было для Запада что-то там совершить, то Зеленский и его военные это совершали.

Сейчас я очень надеюсь, что до местных выборов армия, Зеленский, командование ВСУ постараются сдержать боевиков на линии фронта. Хотя, учитывая тот факт, что эти боевики состоят из подразделений, мягко говоря, не самых дисциплинированных, порой не подчиняющихся верховному главнокомандующему, я думаю, что не избежать и более серьезных инцидентов.

- Могут быть с их стороны какие-то провокации до выборов?

Украина: из «донбасского тупика» есть выход, но он сложный для Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich

То есть получается, что украинцы все-таки проводят, судя по этому сообщению, диверсионные операции, вылазки в «серую зону» и на территорию ДНР и ЛНР, что запрещено условиями перемирия, Украина дала обязательство воздержаться от этих операций.

Недавнее сообщение СБУ о том, что они якобы похитили или даже «способствовали выемке» своего какого-то агента с территории ЛДНР, опять же подтверждает этот факт. Соответственно, подобные провокации могут в любой момент привести к срыву перемирия.

— Возможны ли, по вашему мнению, в ближайшем будущем дипломатические прорывы по Донбассу? Какие условия должны для этого сложиться?

- Все в руках хозяев Украины. Но нужно понимать, что Украина, украинские элиты, те, кто, может быть, хотел в прошлом году на выборах президентских заключить какое-то перемирие или прочный мир, все равно понимают со временем, что деньги-то даются на войну. Не будет войны — не будет кредитов.