С 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перешли на украинский язык. До этого момента в стране действовало порядка 120 школ с русским языком обучения. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести санкции против Украины за запрет образования на русском языке.
Кроме того, считает эксперт, образование на украинском языке в мире в принципе неконкурентоспособно.
«Вы можете окончить школу, обучаясь на украинском, не испытывая особого дискомфорта. Но уже после вуза, где необходимо знание специфической терминологии, вам значительно труднее будет общаться со своими коллегами», — указал Ищенко.
Самая главная проблема украинского образования лежит не в сфере языка, а в сфере идеологии, потому что украинское государство слишком политизировано, и выпускники учебных заведений искренне убеждены в украинском превосходстве, но при этом плохо знают даже историю Украины, добавил политолог.