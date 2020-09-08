Запрет русского языка на Украине больше всего вредит русскому или русскоговорящему населению этой страны, потому что человеку легче и эффективнее получать образование на родном языке. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: СБУ наносит удар по России © Скриншот из видео Украина.ру Сергей Миронов предложил ввести санкции против Украины за запрет образования на русском языке.

Кроме того, считает эксперт, образование на украинском языке в мире в принципе неконкурентоспособно.

«Вы можете окончить школу, обучаясь на украинском, не испытывая особого дискомфорта. Но уже после вуза, где необходимо знание специфической терминологии, вам значительно труднее будет общаться со своими коллегами», — указал Ищенко.

Самая главная проблема украинского образования лежит не в сфере языка, а в сфере идеологии, потому что украинское государство слишком политизировано, и выпускники учебных заведений искренне убеждены в украинском превосходстве, но при этом плохо знают даже историю Украины, добавил политолог.