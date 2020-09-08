С 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перешли на украинский язык. До этого момента в стране действовало порядка 120 школ с русским языком обучения. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести санкции против Украины за запрет образования на русском языке.
Если говорить о персональных санкциях против украинских политиков, продолжил эксперт, то в Россию они и так не ездят, а все вопросы со своей собственностью на территории РФ за последние шесть лет они и так решили, либо продав ее, либо переписав на других лиц.
Экономические санкции, по его мнению, ввести сложно, потому что на Украине по сути нет экономики и потому что кооперационные связи с Россией были разорваны самим Киевом еще в 2014 году.
«То, что там сейчас еще где-то как-то продолжает работать, — очевидно, в интересах не только Украины, но и России. Есть вещи, от которых Россия сегодня отказаться не может», — указал Ищенко.
Экономические и персональные санкции могут быть эффективны в отдельных случаях, но как постоянный механизм давления они эффективными быть не могут, что подтверждают, в частности, антироссийские санкции со стороны США, добавил политолог.