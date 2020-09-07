Россия, безусловно, спасла белорусский режим, но она спасла его только на время. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Россия спасла белорусский режим, но только на время © РИА Новости, Владимир Трефилов

Тем не менее Россия совершенно определенно заявила, подчеркнул политолог, что никаких украинских или киргизских сценариев она не допустит любым способом, в том числе и силовым, в результате чего в Белоруссии до сих пор не произошло силового захвата власти.

В любом случае Лукашенко должен прислушаться к мнению президента Путина о том, что республике нужны перемены, и что ситуация в Белоруссии с этим делом уже созрела и перезрела, добавил Жарихин.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).