«Россия, безусловно, спасла нынешний белорусский режим. Это прецедент, который в позитивном смысле хорошо запомнят на постсоветском пространстве. Но при этом белорусский режим должен понимать, что его спасли на время. И Путин сказал это открытым текстом, что, если не будет реальных реформ в стране, мы вас уже спасти не сможем», — считает эксперт.
Тем не менее Россия совершенно определенно заявила, подчеркнул политолог, что никаких украинских или киргизских сценариев она не допустит любым способом, в том числе и силовым, в результате чего в Белоруссии до сих пор не произошло силового захвата власти.
В любом случае Лукашенко должен прислушаться к мнению президента Путина о том, что республике нужны перемены, и что ситуация в Белоруссии с этим делом уже созрела и перезрела, добавил Жарихин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).