Утром 7 сентября белорусские СМИ сообщили о похищении в центре Минска члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. По словам очевидца, Колесникову силой затолкали в микроавтобус люди в масках.
«Незаконные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Белоруссии, в том числе жесткие действия сегодня утром против Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, недопустимы», — написал европейский чиновник.
Выразил обеспокоенность судьбой пропавших людей и его пресс-секретарь Петер Стано на брифинге в Брюсселе.
«Мы считаем, что действия белорусских властей недопустимы. Мы очень обеспокоены этими продолжающимися репрессиями, запугиваниями гражданского населения с очень часто незаконными арестами, которые мотивированы только политическими причинами, и незаконными заключениями под стражу лиц, которые должны быть немедленно освобождены», — заявил Стано.
Руководителя общественного движения «Экодом» Ирину Сухий задержали в Минске 6 сентября, в тот же день был задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Как утверждают в Координационном совете, его местонахождение до сих пор неизвестно.