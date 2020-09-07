Похищения людей в Белоруссии из-за их политических взглядов недопустимы, заявил в своем Twitter 7 сентября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

В Минске люди в масках похитили Марию Колесникову © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Марии Колесниковой. По словам очевидца, Колесникову силой затолкали в микроавтобус люди в масках.

«Незаконные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Белоруссии, в том числе жесткие действия сегодня утром против Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, недопустимы», — написал европейский чиновник.

Выразил обеспокоенность судьбой пропавших людей и его пресс-секретарь Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

«Мы считаем, что действия белорусских властей недопустимы. Мы очень обеспокоены этими продолжающимися репрессиями, запугиваниями гражданского населения с очень часто незаконными арестами, которые мотивированы только политическими причинами, и незаконными заключениями под стражу лиц, которые должны быть немедленно освобождены», — заявил Стано.

Руководителя общественного движения «Экодом» Ирину Сухий задержали в Минске 6 сентября, в тот же день был задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Как утверждают в Координационном совете, его местонахождение до сих пор неизвестно.