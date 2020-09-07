Утром 7 сентября возле Национального художественного музея в Минске неизвестные в гражданской одежде в масках посадили в микроавтобус члена Координационного совета Марию Колесникову. Об этом изданию tut.by рассказала очевидец происшедшего

По ее словам, около 10 часов утра лидера оппозиции затолкали в темный микроавтобус с надписью «Связь».

«Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают», — передает издание слова очевидца.

Белорусский эксперт сказал, чем Колесникова выгодно отличается от Тихановской © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков узнал от tut.by об исчезновении Колесниковой и занялся ее поисками. Однако уже через час и он перестал выходить на связь.

Член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максим Знак также сообщил об исчезновении Колесниковой и Родненкова. В милиции Минска в ответ на запрос РИА Новости заявили, что пока уточняют эту информацию.