Для того чтобы найти выход из тупика по Донбассу, который сложился внутри Украины, нужно перезагружать систему и идеологию внутри страны. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: Возмутившие националистов заявления Фокина прошли цензуру в Офисе Зеленского © Facebook, Руслан Бизяев Витольда Фокина о предоставлении особого статуса Донбассу и всеобщей амнистии в Украине разгорелся политический скандал. Фокин попал на «Миротворец», националисты обвиняют Фокина чуть ли не в госизмене, а глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что слова Фокина — его личная позиция, а не позиция офиса Зеленского.

В частности, подчеркнул эксперт, нужно перезагрузить идеологию, чтобы тактика «армия, мова, вира», которая, собственно и породила эти красные линии, перестала быть доминирующей идеологией страны.

«После этого можно уже серьезно полноценно подходить к политической части "Минска", которая является ключевой в этом конфликте», — пояснил Бизяев.

По его мнению, для этого нужно решение высшего руководства — консолидированное решение и Офиса президента, и Верховной Рады, а по большому счету это должно быть консолидированное решение внутри украинских элит.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.