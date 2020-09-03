Заявление замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о предоставлении особого статуса Донбассу и всеобщей амнистии спровоцировало политический скандал на Украине. Почему от его слов отреклись в Офисе президента и какое будущее у Минских переговоров, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Руслан Бизяев

Ранее Витольд Фокин заявлял о необходимости всеобщей амнистии и предоставления особого статуса Донбассу. Фокин также подчеркнул, что украинские военные совершали преступления в Донбассе и должны понести за это ответственность. Кроме того, он выразил готовность ехать в Донецк и Луганск на прямые переговоры с лидерами народных республик, против чего выступает киевский режим.

На слова Фокина резко отреагировали националисты — замглавы украинской делегации попал на «Миротворец», а экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов потребовал возбудить в отношении него уголовное дело.

- Руслан, как вы считаете, было ли заявление Фокина его личной позицией? Или оно было все-таки согласовано с властью?

— На мой взгляд, ситуация не такая простая и линейная. Заявления Фокина и Кравчука проходят предварительную цензуру в Офисе президента. Потому что они же официальные лица, входят в нашу официальную делегацию. Соответственно, такого рода заявления они должны как минимум согласовывать.

С другой стороны, почему они были дезавуированы, тоже понятно. Но сейчас минские переговоры находятся в тупике, а любая попытка сдвинуть политическую часть договоренностей упирается в протесты радикальной части населения Украины. Соответственно, мы видим вышеперечисленные реакции. Офис президента вынужден был эту позицию дезавуировать.

Реакция вполне ожидаемая, все заявления Фокина и Кравчука сейчас — это больше медийная составляющая. Пока что Минский процесс находится в тупике.

Фокин на скандальном «Миротворце». Чего же хочет Зеленский — мира или войны? © пресс-служба президента Украины - По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, у Зеленского есть четкие красные линии, за которые он не зайдет. Что это за красные линии? И сможет ли Зеленский пойти на их «смещение»?

— Ключевыми красными линиями для Ермака остаются особый статус Донбасса и его внесение в Конституцию и порядок проведения выборов, то есть что первично, а что вторично — передача границы или проведение выборов. Тема это не новая, еще с 2016 года, и пока что, насколько я понимаю, с той концепцией, в которой работает Ермак, эти красные линии останутся. Даже несмотря на последнее решение ТКГ начать разминирование.

- Как вы считаете, если ли выход из тупика по Донбассу внутри Украины? Если да, то что нужно для этого сделать?

— Выход есть — нужно перезагружать систему и идеологию внутри страны. Нужно перезагрузить идеологию, чтобы «армия, мова, вира», которая, собственно и породила эти красные линии, перестала быть доминирующей идеологией страны. После этого можно уже серьезно полноценно подходить к политической части "Минска", которая является ключевой в этом конфликте. Для этого нужно решение высшего руководства — консолидированное решение и Офиса президента, и Верховной Рады.

А по большому счету это должно быть консолидированное решение внутри украинских элит.

- Могут ли внешние игроки, такие как США, Германия или Франция, повлиять на позицию Украины по Минским соглашениям? Условно говоря принудить к исполнению политической части?

— Насколько я понимаю, пока что Франция и Германия заняли выжидательно-миротворческую позицию, то есть они хотят, чтобы процесс двигался, но не форсируют его. Европа занимается своими проблемами на данный момент, и для нее главное, чтобы процесс каким-то образом шел. Здесь я бы обратил внимание на то, что позиция Франции и позиция Германии не консолидированы.

Давление здесь бессмысленно. Давайте вспомним все предыдущие форматы, в которых тем или иным способом обсуждалось давление, начиная с формата «Карасин-Нуланд». Все они приводили к плюс-минус одинаковым результатам: достигались определенные договоренности, которые в процессе выполнения рассыпались по тем или иным причинам.