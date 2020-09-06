Неизвестное вещество распылили в толпе протестующих, собравшихся у оцепления резиденции главы Белоруссии в Минске. Об этом 6 сентября сообщает корреспондент РИА Новости

На их место пришли другие. Часть митингующих отошла от оцепления у резиденции Лукашенко из-за ливня © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«После случившегося толпа отхлынула от заграждений, часть людей направились в противоположную сторону. Никаких столкновений не последовало», — говорится в сообщении.

Позднее к резиденции подъехали около десяти автозаков, микроавтобусы без номеров и автобусы с омоновцами, в результате чего не менее 10 участников акции протеста были задержаны.

Также указывается, что силовики задержали легковой автомобиль с «негосударственной атрибутикой», а также ножами нескольких видов и топором.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).