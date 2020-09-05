В Крыму рассматривается возможность строительства постоянного водовода из водохранилища в Белогорском районе в Симферополь, сообщила пресс-служба Управления информационной политики Министерства информации региона

Делегация, в которой были заместитель главы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров, заместитель председателя Совмина Крыма Евгений Кабанов, министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов, а также представители муниципалитетов и компаний-подрядчиков посетила строящиеся объекты.

«Мы рассмотрели сегодня вопрос не на временной основе, а совместно с регионом этот вариант обсчитаем и рассмотрим строительство стационарного водовода, который будет работать на постоянной основе», — сказал Сергей Назаров.

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В сумме Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский водозаборы будут давать 195 тысяч кубов воды в сутки. Этого достаточно, чтобы обеспечить водой Керчь, Феодосию и часть населенных пунктов Ленинского района, рассказал Кабанов.

Напомним, Крым стал испытывать определенные трудности с водоснабжением после того, как киевский режим злонамеренно перекрыл Северо-крымский канал, по которому поступала вода на полуостров.