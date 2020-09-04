По словам Тихановской, люди, которые выходили на протестные акции в Белоруссии, — это «сила», оказывающая давление на Лукашенко.
Также экс-кандидат в президенты выразила обеспокоенность из-за связей президента с Россией — она опасается, что РФ будет вмешиваться в дела республики.
Кроме того, Тихановская прокомментировала предложение Лукашенко провести новые президентские выборы после внесения поправок в конституцию.
«По словам Тихановской, повторное голосование должно пройти до обсуждения конституционных поправок. Она заявила, что народ не согласится с предлагаемым Лукашенко подходом, так как на это уйдет продолжительное время», — говорится в сообщении.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).