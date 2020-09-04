Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предрекла бесконечные протестные акции в Белоруссии. Об этом она заявила NHK в пятницу, 4 сентября

По словам Тихановской, люди, которые выходили на протестные акции в Белоруссии, — это «сила», оказывающая давление на Лукашенко.

Итог «дня непослушания». Чем закончились студенческие протесты в Белоруссии © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Кроме того, Тихановская прокомментировала предложение Лукашенко провести новые президентские выборы после внесения поправок в конституцию.

«По словам Тихановской, повторное голосование должно пройти до обсуждения конституционных поправок. Она заявила, что народ не согласится с предлагаемым Лукашенко подходом, так как на это уйдет продолжительное время», — говорится в сообщении.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).