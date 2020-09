Американская газета New York Post назвала Киев российским

Популярный американский таблоид New York Post ошибочно «поместил» Киев в Россию. Ошибка была допущена в материале Woman walks onto airplane wing after complaining she was too hot, опубликованном 2 сентября

Райффайзенбанк Аваль назвал Крым российским и извинился © Facebook Геннадий Долголиков «Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть», — говорится в статье. Кроме того, издание использовало прежний вариант англоязычного написания названия украинской столицы — Kiev, а не тот, который в настоящее время продвигают власти Украины — Kyiv.