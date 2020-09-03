Американская газета New York Post назвала Киев российским

В заметке рассказывается о курьезном случае, произошедшем 31 августа в аэропорту Киева. После приземления рейса из Турции пассажирка, летевшая с двумя детьми, открыла аварийный люк и вышла на крыло самолета. Полицейским она объяснила свои действия тем, что ей слишком жарко.
«Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть», — говорится в статье.
Кроме того, издание использовало прежний вариант англоязычного написания названия украинской столицы — Kiev, а не тот, который в настоящее время продвигают власти Украины — Kyiv.