Райффайзенбанк Аваль назвал Крым российским и извинился
Райффайзенбанк Аваль назвал Крым российским и извинился
© Facebook Геннадий Долголиков
В заметке рассказывается о курьезном случае, произошедшем 31 августа в аэропорту Киева. После приземления рейса из Турции пассажирка, летевшая с двумя детьми, открыла аварийный люк и вышла на крыло самолета. Полицейским она объяснила свои действия тем, что ей слишком жарко.

«Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть», — говорится в статье.

Кроме того, издание использовало прежний вариант англоязычного написания названия украинской столицы — Kiev, а не тот, который в настоящее время продвигают власти Украины — Kyiv.

Американская газета New York Post назвала Киев российским
© New York Post