Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым, но ответа на запросы не получил. Об этом член президиума совета Мария Колесникова рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 2 сентября

Алексей Ларкин: России нужна своя оппозиция в Белоруссии, а не прозападная © из личного архива Алексея Ларкина Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.

«Конечно же, мы несколько раз делали попытки связаться с послом РФ в Беларуси. Мы пока не получили никакого ответа, но мы ждем, мы готовы <…> нашу позицию объяснить… Говорят, что наши послания [по электронной почте] дошли и скоро будет ответ», — сказала Колесникова.

Ранее Тихановская заявила, что представители белорусской оппозиции готовы пообщаться с представителями России и, «если такой звонок поступит, они не откажутся».

Глава МИД РФ Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что Москва пока не намерена встречаться с представителями Координационного совета, так как, по его словам, целый ряд членов совета ассоциируются в ведомстве с личностями, выступающими за культурный разрыв с Россией и за использование лозунга белорусизации для ущемления русского языка.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев ранее также сообщил, что встреч дипломатов с представителями белорусской оппозиции не планируется, и добавил, что сложные вопросы, которые сейчас стоят перед гражданским обществом в республике, — это внутреннее дело страны.