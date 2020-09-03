Запрет на приватизацию Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов нужен Украине, чтобы «прогнуться» перед местными националистами. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем комментарии РИА Новости Крым

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Эксперт подчеркнул, что это решение носит чисто политический характер.

«Я подозреваю, что тут работает желание угодить украинским национал-радикалам, мол, "у нас власть такая, что не позволит никому получить контроль над Северо-Крымским каналом и Каховским магистральным каналом», — считает Погребинский.

Политолог добавил, что в любом случае Украина не рискнет подавать воду в Крым и что крымчанам не стоит надеяться на это.