Ранее правительство Украины запретило приватизацию Северо-крымского и Каховского магистрального каналов. По мнению руководства Министерства по вопросам реинтеграции «временно-оккупированных территорий», это должно воспрепятствовать возникновению «возможных угроз национальным интересам».
Эксперт подчеркнул, что это решение носит чисто политический характер.
«Я подозреваю, что тут работает желание угодить украинским национал-радикалам, мол, "у нас власть такая, что не позволит никому получить контроль над Северо-Крымским каналом и Каховским магистральным каналом», — считает Погребинский.
Политолог добавил, что в любом случае Украина не рискнет подавать воду в Крым и что крымчанам не стоит надеяться на это.