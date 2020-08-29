Президент Украины Владимир Зеленский не способен лишь выстраивать определенный баланс с теми внутриполитическими силами, которые оказывают на него если не давление, то существенное влияние. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Ситуация на Украине такова, что в ней разочарованы даже националисты © РИА Новости, Нина Зотина

Что касается местных выборов, прогнозирует политолог, то его партия потерпит если не поражение, то значительное умаление своего влияния по сравнению с теми выборами, которые проходили в парламент, и по сравнению с президентскими выборами, когда Зеленскому предоставили колоссальный кредит доверия.

«В этом смысле его ждет уменьшение влияния его политической силы, и это тоже отразится на нем как на представителе этой партии», — констатировал Безпалько.

По его мнению, сама по себе эта партия, несмотря на внешнее единство, не имеет четкой политической направленности для Украины, поскольку она создавалась лишь для того, чтобы Зеленский и его сторонники заняли большинство мест в парламенте.

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