Однако, подчеркнул эксперт, Зеленский слабо способен к контролю над Украиной в том объеме, в котором это предполагает президентская власть.
Что касается местных выборов, прогнозирует политолог, то его партия потерпит если не поражение, то значительное умаление своего влияния по сравнению с теми выборами, которые проходили в парламент, и по сравнению с президентскими выборами, когда Зеленскому предоставили колоссальный кредит доверия.
«В этом смысле его ждет уменьшение влияния его политической силы, и это тоже отразится на нем как на представителе этой партии», — констатировал Безпалько.
По его мнению, сама по себе эта партия, несмотря на внешнее единство, не имеет четкой политической направленности для Украины, поскольку она создавалась лишь для того, чтобы Зеленский и его сторонники заняли большинство мест в парламенте.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.