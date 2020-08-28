Депутат озаботился вопросом того, хватает ли у Евросоюза запасов вакцины от гриппа, вспышка которого может совпасть с новой волной коронавирусной инфекции, как это произошло с первой волной в январе-феврале 2020 года.
Касареса заинтересовало, планирует ли ЕС проводить массовую вакцинацию и рассматривает ли Еврокомиссия возможность приобрести у России вакцину от коронавируса.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре. По его мнению, препарат будет надежным и эффективным и будет конкурировать с первой вакциной, так как они не должны уступать друг другу по безопасности и эффективности.
Первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» разработал центр имени Гамалеи, вторую — центр «Вектор».