Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес на официальном уровне заговорил о закупке российской вакцины от COVID-19. Он направил в Европейскую комиссию запрос, передает 28 августа телеканал Russia Today

Вакцина от ковида: почему это важно © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Касареса заинтересовало, планирует ли ЕС проводить массовую вакцинацию и рассматривает ли Еврокомиссия возможность приобрести у России вакцину от коронавируса.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре. По его мнению, препарат будет надежным и эффективным и будет конкурировать с первой вакциной, так как они не должны уступать друг другу по безопасности и эффективности.

Первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» разработал центр имени Гамалеи, вторую — центр «Вектор».