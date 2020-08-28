Силы, которые не хотят выполнения Минских соглашений, дискредитируют главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, так как он двигает процесс по урегулированию в Донбассе. Об этом украинский политолог Алексей Попов сказал в интервью изданию Украина.ру

Рудяков рассказал, кто является «последним президентским бастионом» на Украине © РИА Новости, Нина Зотина Ермака «предателем», который сдал и фактически провалил спецоперацию Службы безопасности Украины (СБУ) по членам ЧВК «Вагнера».

По словам Попова, атака на Ермака связана с тем, что пошли «новые телодвижения относительно Донбасса». Эксперт напомнил, что на уровне главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука и президента РФ Владимира Путина повторяется идея прямых контактов с жителями ЛДНР, что в случае успешных переговоров перейдет на другой уровень.

«Даже на словах дело идет несколько дальше, чем предполагалось, с той же договоренностью о консультативном совете, от которой Украина отказалась в марте. Понятно, что это вызывает беспокойство у тех, кто не хочет выполнения договоренностей», — сказал политолог.

В конце июля, в разгар избирательной кампании, в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергли это и заявили, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию. Позже все они, кроме одного гражданина Белоруссии, вернулись в Россию, несмотря на попытки Киева начать переговоры с Минском об экстрадиции части задержанных из-за их участия в конфликте в Донбассе.

Позже издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было провокацией спецслужб Украины. А позднее украинская журналистка Янина Соколова опубликовала аудиозапись, на которой, предположительно, сотрудник СБУ общается с россиянами, которых потом задержат в Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.