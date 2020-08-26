Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде на местных выборах предпочтительнее иметь коалицию с сугубо местными проектами, так как это не повлечет за собой каких-то общенациональных обязательств, считает украинский политолог Алексей Попов

Политолог Молчанов: Зеленскому проще пугать избирателей фигурой Порошенко, чем посадить его © Facebook, Денис Жарких - Алексей Валерьевич, экс-президент Порошенко во время Дня независимости заявил, что «зелень падает по осени». Почему после этих слов нет реакции правоохранительных органов и нет решительного осуждения со стороны команды Зеленского?

— У Зеленского тоже был выпад против Порошенко в речи. Ну сказал он, что «зелень падает по осени». Где объективно криминал в этих словах? Если Порошенко об этом будут спрашивать, то он может сказать, что речь шла о падении рейтинга. Если начать искать криминал в подобных заявлениях, мы вообще можем скатиться к эпохе тотального террора.

- Ждать ли вообще радикализации протеста на предстоящих местных выборах?

— На местных выборах в основном выступают сугубо местные проекты, и на местных выборах не решается судьба центральной власти. Местные выборы сами по себе не имеют особого потенциала к конфликту в национальном масштабе.

Другое дело, какими еще обстоятельствами могут сопровождаться местные выборы. Если будут какие-то резонансные действия власти по Донбассу, которые могут возмутить ту же партию власти и её сторонников, тогда, конечно, будет неспокойная атмосфера, и участники протестов будут рассчитывать, что это повлияет на результаты местных выборов.

- Кто может войти в условную «антизеленскую коалицию»?

— Какой смысл говорить об антизеленской коалиции в национальном масштабе? В каждом регионе будет своя коалиция. Зеленскому и «слугам народа» предпочтительнее иметь коалицию с сугубо местными проектами и «мэрскими партиями», так как это не повлечет за собой каких-то общенациональных обязательств, как это было бы в случае с партиями, которые имеют фракцию в Верховной Раде.

- Сейчас еще разгоняется информация, что якобы Ермак был одним из предателей, «сдавших» спецоперацию СБУ по членам «ЧВК Вагнера». С какой целью идет атака на него и сохранит ли он своей пост?

— То, что говорится о Ермаке, с одной стороны, абсолютно недоказуемо и даже опровергнуто на уровне бывшего начальника военной разведки. Нет никаких доказательств, на которые рассчитывали авторы этих слухов. С другой стороны, доказать, что ничего не было, очень трудно.

Если говорить о сути всей этой истории, то главным источником у нас выступает расследование Александра Коца. Судя по расследованию Коца, едва «вагнеровцы» въехали в Белоруссию, то нужно было, чтобы их рейс был аннулирован, и от них потребовали уничтожить электронные билеты.

Если это действительно было так, значит, с самого начала присутствовал план, чтобы они находились в Белоруссии несколько дней без документов, которые бы доказывали явную цель их визита. В такой ситуации они бы стали мишенью для белорусских спецслужб, потому что вызывают излишнюю подозрительность.

Если это сделала Украина, рассчитывая на сценарий, который и произошел (чтобы белорусские спецслужбы их взяли), то как раз надо было эти электронные билеты уничтожать. А если планировалось, что они сядут 30 на Украине, и, как считает Бутусов, их будут захватывать, то тогда совершенно не нужно требовать уничтожить билеты.

Я думаю, что сначала в телеграм-каналах опробовалась версия, похожая на то, что предложил Бутусов, поняли, что она проходит, и испробовали ее. Думаю, что версия украинской стороны о захвате недостоверная.

- А отчего пытаются сместить Ермака?

— Потому что пошли новые телодвижения относительно Донбасса. Фактически на уровне Кравчука и Путина повторяется идея прямых контактов с жителями неподконтрольных Киеву территорий. Причем прозрачно намекается, что это будут фактически неформальные представители ДНР/ЛНР, и в случае успешных переговоров эти переговоры перейдут на другой уровень.

Даже на словах дело идет несколько дальше, чем предполагалось с той же договорённостью о консультативном совете, от которой Украина отказалась в марте. Понятно, что это вызывает беспокойство у тех, кто не хочет выполнения договоренностей.

- Если говорить о будущем украино-белорусских отношений, то что победит: стремление к «демократии» или объективная экономическая и политическая значимость Белоруссии для Киева?

— Мы видели, что вчера никаких заявлений парламента Украины не принималось. А раз заявление не было принято вчера, то вероятность того, что что-то будет принято позже, близка к нулю. Слова президента страны — это все равно слова. А постановление — это документ, который вводил бы действия Киева в какие-то рамки.

Судя по тому, что это не принималось, то Зеленский хочет иметь пространство для маневра и не хочет, чтобы его политика на белорусском направлении была чем-то ограничена.