В интервью журналисту Сергею Брилёву глава государства прокомментировал ситуацию в Белоруссии, где после оглашения результатов президентских выборов начались акции протестов.
«Разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину белорусскому руководству, президенту Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность?» — задался вопросом президент РФ Владимир Путин.
Западные страны считают, что голосование в Белоруссии не было прозрачным, поэтому не признают победу президента Александра Лукашенко и требуют проведения повторных выборов.
«Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Белоруссии, а в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам», — заявил Путин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что есть явные признаки нормализации обстановки в Белоруссии, но не всем это нравится. По его словам, есть лица, которые хотят мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий, сделать насильственным, спровоцировать кровь, всё перевести на украинский сценарий.