По словам президента РФ Владимира Путина, дело не в том, что происходит в Белоруссии, а в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое

В интервью журналисту Сергею Брилёву глава государства прокомментировал ситуацию в Белоруссии, где после оглашения результатов президентских выборов начались акции протестов.

«Разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину белорусскому руководству, президенту Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность?» — задался вопросом президент РФ Владимир Путин. Белорусский эксперт сказал, чем ответит Минск на вмешательство Польши, Литвы и Украины © Brian Aslak / flickr

Западные страны считают, что голосование в Белоруссии не было прозрачным, поэтому не признают победу президента Александра Лукашенко и требуют проведения повторных выборов.

«Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Белоруссии, а в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам», — заявил Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что есть явные признаки нормализации обстановки в Белоруссии, но не всем это нравится. По его словам, есть лица, которые хотят мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий, сделать насильственным, спровоцировать кровь, всё перевести на украинский сценарий.