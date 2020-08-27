Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил благодарность Украине и заявил, что возвращается на родину. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook в четверг, 27 августа

«Украина — мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину еще со времен студенчества, в самые тяжелые времена именно она приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований, и я это очень ценю», — заявил Саакашвили.

Целые овцы и сытые волки. Зеленский решил проблему Саакашвили, но только временно © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче, и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения… За эти семь лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!» — заявил политик.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после того, как в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику и был назначен губернатором Одесской области. В 2016 году был уволен с должности, а в 2017 году приказом президента Петра Порошенко лишен украинского гражданства.

Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая этого года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.