Болельщики команды «Кривбасс» принесли на стадион баннер с надписью «Зеленский три-два-раз, позорит наш Кривбасс». В начале матча плакат развернули на трибуне, однако спустя уже несколько минут его не было.
Проходила игра с учетом карантинных мер, на стадионе присутствовало только 25% от разрешенного числа зрителей.
Поединок задержался на час из-за опоздания президента и его команды, свою задержку он объяснил срочным разговором с госсекретарем США Майком Помпео.
Владимир Зеленский открыл новый футбольный сезон для команды «Кривбасс» символическим ударом по мячу.
Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Кривбасса».