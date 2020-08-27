В среду, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Кривой Рог и посетил футбольный матч, чтобы открыть новый сезон для возрожденной команды «Кривбасс», однако болельщики жест не оценили и раскритиковали главу государства, пишет Football.ua

Болельщики команды «Кривбасс» принесли на стадион баннер с надписью «Зеленский три-два-раз, позорит наш Кривбасс». В начале матча плакат развернули на трибуне, однако спустя уже несколько минут его не было.

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Поединок задержался на час из-за опоздания президента и его команды, свою задержку он объяснил срочным разговором с госсекретарем США Майком Помпео.

Владимир Зеленский открыл новый футбольный сезон для команды «Кривбасс» символическим ударом по мячу.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Кривбасса».