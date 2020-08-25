Белорусы могут протестовать сколько угодно, но без стратегии, без организации, без четких целей этот протест лишен каких-либо политических перспектив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Вадим Самодуров

Единственное, чего таким образом могут добиться протестующие, — это остаться без работы и средств к существованию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко это понимает, поэтому тянет время, считает собеседник издания.

«Он тоже делает ошибки и идет на совершенно идиотские выходки, но стратегически он сейчас, конечно, переигрывает оппозицию и несогласных. День за днем он снижает градус образовавшейся «вулканической массы» общественного протеста. Если он продержится еще месяц-два — эта раскаленная в какой-то момент «лава» застынет и будет ничем не отличаться от холодной гречневой каши», — рассказал Вадим Самодуров.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Затягивание протеста или проигрыш оппозиции? Что значит «мирная революция» от Тихановской © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.