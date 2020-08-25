Координационный совет оппозиции может добиться диалога с белорусскими властями, если предъявит более реалистичные требования. Об этом белорусский политолог Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

В Белоруссии задержаны два члена президиума оппозиционного Координационного совета © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По мнению Дзерманта, у Координационного совета есть будущее, если он перейдет от менее реалистичных требований к более реалистичным.

«Они тоже должны понимать, что власти пойдут с ними на диалог, если они примут какую-то более конструктивную повестку. В таком случае они могут представлять протестующих», — считает политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.