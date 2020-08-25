Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против Координационного совета оппозиции по подозрению в попытке захвата государственной власти, а также причинения вреда национальной безопасности республики.
По мнению Дзерманта, у Координационного совета есть будущее, если он перейдет от менее реалистичных требований к более реалистичным.
«Они тоже должны понимать, что власти пойдут с ними на диалог, если они примут какую-то более конструктивную повестку. В таком случае они могут представлять протестующих», — считает политолог.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.