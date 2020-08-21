Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий был уволен с должности по собственному желанию. Соответствующий документ 21 августа он обнародовал в Facebook

Рекордный пиар антикоррупционеров Украины. Как Сытник и Холодницкий «прикрыли» Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Ирина Венедиктова.

«Сегодня могу с уверенностью сказать о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины выполнят свою миссию. Я благодарю свой коллектив за преданность делу, честность и неподкупность — мы достойно выполняем свою работу», — написал он.

В конце своего поста Холодницкий отметил, что 14 лет жизни отдал прокуратуре, из которых 5 лет посвятил САП, о чем не жалеет. При этом он добавил приписку, что «продолжение следует».