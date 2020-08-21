Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий подал в отставку. Об этом сообщил журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook в пятницу, 21 августа

«С должности руководителя САП по собственному желанию уволился Назар Холодницкий. Нам очень не будет хватать Назара Ивановича, он такой забавный», — написал Бойко.

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«Причиной увольнения Холодницкого мог стать конфликт с генпрокурором Венедиктовой. Когда Холодницкий пошел на обострение конфликта — была достигнута договоренность, что он отойдет в сторону — уйдет в отпуск, а после него напишет заявление на увольнение. За это ему гарантировали должность в Офисе президента в качестве советника», — рассказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство, возбужденное в июне против Холодницкого.