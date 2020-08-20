Экологическое бедствие: в Днепр выливаются сотни тонн мазута
Экологическое бедствие: в Днепр выливаются сотни тонн мазута
© РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк
Зеленью покрылась практически вся поверхность воды в протоках в центральной части облцентра. Также позеленели и источают неприятный запах искусственно обустроенные затоки в парковых зонах на берегу Днепра.

Причинами экологического бедствия на четвертой по длине реке Европы экологи называют застой воды, жару и глобальное потепление, которые создают благоприятные условия для жизни водорослей и размножения бактерий и болезнетворных организмов. Но не менее пагубно на состояние реки влияют и отходы, которые через коллекторы стекают прямо в Днепр.

Отходы и глобальное потепление изменили цвет воды в Днепре