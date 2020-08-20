Отходы и глобальное потепление изменили цвет воды в Днепре

В реке Днепр, на участке на территории одноименного города, вода стала зелёной и распространяет неприятный запах. Об этом 20 августа сообщает «Информатор»

Экологическое бедствие: в Днепр выливаются сотни тонн мазута © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Причинами экологического бедствия на четвертой по длине реке Европы экологи называют застой воды, жару и глобальное потепление, которые создают благоприятные условия для жизни водорослей и размножения бактерий и болезнетворных организмов. Но не менее пагубно на состояние реки влияют и отходы, которые через коллекторы стекают прямо в Днепр.