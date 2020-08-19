По мнению эксперта, массы увидели в нынешних прозападных лидерах протеста, в частности в Светлане Тихановской, противников действующей власти, не желающей проводить реформы.
«Поддержка Тихановской — это поддержка реформ и неприятие правящей элиты во главе с Лукашенко, ничего более. В случае появления на политическом поле страны другой силы, также провозглашающей реформы и новую команду государственных управленцев, массы качнутся к генетически близкой прорусской организации», — сказал Лущ.
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