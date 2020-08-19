Сопредседатель гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ допустил, что в случае появления в Белоруссии гипотетической «русской партии» она сможет перехватить оппозиционную повестку у прозападных и националистических сил. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Украина.ру на Youtube Многолетнюю подготовку к протестам в Белоруссии просто проспали?