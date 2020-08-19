Пророссийская гражданская инициатива «Союз» готова сегодня взять на себя ответственность и стать площадкой для консолидации пророссийских сил Белоруссии, придать им новое качество и политическую субъектность, заявляет один из ее сопредседателей Сергей Лущ

- Сергей, каковы на сегодняшний день политические и идеологические предпочтения «глубинного народа» Белоруссии? Кого больше — тех, кто ориентируется на Европу, или тех, кто ориентируется на Россию?



— Дело в том, что исторически белорусы сотни лет живут на геополитическом разломе — территории, являющейся местом соприкосновения соперничающих между собой России и Европы. Данная борьба, протекающая с переменным успехом, во многом определила мировоззрение белорусов, которое не однозначно. В землях, граничащих с Россией (Витебская область), преобладают пророссийские настроения, в Гродненской области, где проживает много этнических поляков-католиков, — прозападные.

Советский период внес в эту расстановку некоторые коррективы. Скажем, в расположенной на западной границе Беларуси Брестской области проживает много этнических русских, чьи предки в советский период были направлены сюда на службу в западный военный округ. Хотя в целом, указанное выше глубинное мироощущение белорусов, до сих пор подпитываемое с Запада и Востока, сохраняется, в отличие от той же Украины, здесь нет, и никогда не было, полярного раскола общества на идеологической ниве, и белорусы все же более ориентированы на Россию.

- Лукашенко четверть века зачищал политическое поле, в том числе и от русского политического и идеологического элемента. В случае либерализации режима способны ли те, кто ориентирован на Россию, быстро создать русские партии Белоруссии, или это непосильная задача?

— Зачистка политического поля Беларуси от пророссийски настроенных граждан стала реальностью в последние годы, когда отношения союзников подпортились и Лукашенко, с одной стороны, начал выстраивать диалог с Западом для демонстрации альтернативы, а с другой — подавлять активность сторонников Русского мира, видя в них потенциальных критиков новой политики, направленной на сворачивание союзного строительства.

Ярким примером тому служит отношение Минска к инициативе «Бессмертный полк», которая в Беларуси заблокирована на уровне руководства страны, несмотря на популярность идеи среди белорусов, не усматривающих в этой патриотической, во всех отношениях полезной акции никакой политики.

Здесь же следует отметить и препятствование хождению неразрывно связанного с "Бессмертным полком" символа — георгиевской ленты, использование которой имеет многолетнюю традицию, в том числе у белорусов. Параллельно идет системная дискредитация прорусских лидеров гражданского общества и каких бы то ни было инициатив, связанных с союзной и российской тематикой.

Однако, вопреки данным посылам правящей группы, среди белорусов по-прежнему доминируют пророссийские настроения. Политически активные граждане поддерживают коммуникации посредством различных общественных инициатив, которые при необходимости могут быть оперативно преобразованы в новое качество, например, политическую партию.

Гражданская инициатива «Союз» готова сегодня взять на себя ответственность и стать площадкой для консолидации пророссийских сил, предать им новое качество и политическую субъектность.

- Какой может быть программа русских партий Белоруссии? Какие программные принципы они должны исповедовать? Им необходимо выступать за углубление интеграции внутри Союзного государства или, например, ставить вопрос о вхождении Белоруссии в состав России?

— Идея вхождения Беларуси в состав России пользуется популярностью только среди граждан, считающих себя этнически русскими. Те же, кто идентифицируют себя в качестве белорусов (а таких большинство), предпочитают постепенную интеграцию, на основе экономического объединения.

За почти тридцать лет существования белорусского государства белорусы свыклись с мыслью о его суверенном статусе. К тому же, целое поколение молодежи выросло в условиях формирования новой системы ценностей и не испытывает ностальгии по советскому периоду, а значит и по более ранней истории единого Отечества.

Важно учесть и текущую политическую обстановку в стране, где инициативу перехватили прозападные силы, воспользовавшиеся в своих интересах ростом протестных настроений в обществе, ставших следствием причин как застарелых (рост цен, отсутствие реформ), так и новых, вроде реакции белорусских властей на коронавирус.

Поэтому, в случае формирования в Беларуси политической партии пророссийской направленности, разумно акцентировать внимание на современных чаяниях белорусов, испытывающих потребность в реформировании всех сфер жизнедеятельности белорусского общества и государственного управления, с постепенными вкраплениями союзной тематики.

Безусловно, следует сохранить два государственных языка (белорусский и русский) и инициировать принятие новой конституции, в которой прописать ограничение сроков правления президента (на чем настаивает оппозиция, и что приветствуется белорусами, уставшими от бессменного правления Лукашенко) и усиление роли парламента через передачу последнему ряда полномочий, ныне относящихся к компетенции президента.

А возможно, и провозглашение парламентской республики, к чему не готова оппозиция (Бабарико, предполагаемый будущий президент, которому должна передать власть Тихановская в случае своей победы, придерживается сохранения президентской республики). Политическая группа, инициирующая предложение о создании парламентской республики, получит огромную фору и перехватит инициативу у прозападной оппозиции.

Для демократизации политического процесса также полезно утвердить выборы по смешанной системе, что расположит к консолидации и диалогу иные белорусские партии. В целом, беря во внимание географическую, а значит и духовную близость Беларуси к европейскому миру, было бы правильно наполнить программу разными смыслами, в которых будут учтены интересы прорусского населения страны.

- На улицах в протестных массах царит бело-красно-белый флаг прозападной и пропольской националистической оппозиции. Сможет ли русское движение перехватить протестную улицу? Если да, то как это сделать?

— БКБ-символика — явление для большинства белорусов новое, не имеющее исторических, национальных корней. Сегодня истинный смысл этой символики пытаются закамуфлировать, придать ей некое протестное содержание (белый — чистый; красный — цвет крови погибших в акциях протеста). Иными словами, белорусы (за исключением жителей западной пропольской части) не имеют глубинной генетической привязанности к данной символике. Если ей противопоставить действительно отечественные символы и сделать это так же массово, то перехватить инициативу вполне возможно.

Главное — раскрыть общерусский характер символики. Протесты прозападной оппозиции получили доверие масс, потому что те увидели в оппозиции противников действующей власти, не желающей проводить реформы. Поддержка Тихановской — это поддержка реформ и неприятие правящей элиты во главе с Лукашенко, ничего более. В случае появления на политическом поле страны другой силы, также провозглашающей реформы и новую команду государственных управленцев, массы качнутся к генетически близкой прорусской организации.

Важно отметить, что «улица» как таковая не имеет постоянства, и потому вряд ли стоит придавать большое значение этому фактору. Как сопредседатель Гражданской инициативы «Союз» считаю, что необходимым сконцентрировать усилия на формировании общенационального диалога, незамедлительно объявить о сроках проведения конституционной реформы с последующими внеочередными выборами в парламент Республики Беларусь. К вопросам внесения поправок и изменений необходимо привлечь представителей как прорусских сил, так и иных конструктивных общественно-политических групп.

- Что вы думаете о «русском флаге Белоруссии» — красном флаге с Андреевским белым крестом и двуглавым орлом? Стоит ли сегодня поднять его над протестными массами или нет?

— «Андреевский крест» является, с одной стороны, понятным белорусам, близким им духовно и исторически символом. С другой, он может быть неверно истолкован широкими слоями населения в силу того, что применяется в схожем виде в символике Нидерландов, США и Великобритании.

Далее, акцентирование на чисто русской символике (двуглавый орел) на данном этапе также видится непродуктивным, так как может ограничить поддержку пророссийских сил в Беларуси чисто теми гражданами, которые считают себя этнически русскими.

Использование красно-белого сочетания цветов с точки зрения политических технологий имеет смысл, но оно способно запутать без того дезориентированные массы. Поэтому здесь есть резон проработать вопрос более основательно, опираясь на принцип сочетания старого (то есть узнаваемого) и нового (символизирующего перемены). Вероятно, было бы полезно посредством т.н. «полевой» социологии опробовать разные варианты и проанализировать, как они воспринимаются белорусами.

А главное, надо понимать, что символика белорусского государства должна как подчеркивать суверенитет республики, так и содержать в себе общие для белорусов и россиян духовные ориентиры. В этом плане мы не должны повторить ошибку ДНР, находящихся в каком-то пограничном состоянии (ни Россия, ни суверенное государство), что негативно сказывается на способности граждан идентифицироваться.

- Какой должна быть роль России, чтобы перетянуть гражданское общество Белоруссии на свою сторону? Что она может сделать?

— Отрадно, что президент России Владимир Путин постоянно демонстрирует заинтересованность в урегулировании белорусского внутриполитического конфликта. Вместе с тем, чрезмерное вмешательство в события способно оказать медвежью услугу как белорусам, так и самой России.

Если же говорить о тактически полезных для общего дела шагах со стороны России, то идеальным на данном этапе видится содействие в создании полноценной политической организации, способной аккумулировать сторонников Русского мира, с параллельным анонсированием экономических преференций для белорусской национальной экономики, например, через образование белорусско-российских холдингов, что как минимум позволит направить в конструктивное русло трудовые коллективы, выступающие сегодня главным драйвером мирных протестов.