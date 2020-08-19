Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе МИД страны предупредить украинского лидера Владимира Зеленского и других зарубежных политиков об ответственности «за разжигание беспорядков». Об этом в среду, 19 августа, он заявил на заседании Совбеза, передает БелТА

«Им просто надо рассказать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и [Ангела] Меркель, и [Эммануэль] Макрон, и [Анджей] Дуда, и [Гитанас] Науседа, и другие, и [Владимир] Зеленский… чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения… И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что «финансирование беспорядков — это и есть разжигание».

«И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — подчеркнул Лукашенко.

Мировая пресса: Белоруссия переживает самый драматичный в своей истории кризис © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.