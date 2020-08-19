«Надо сказать, это не первый масштабный пост неистовой Христи, она уже сиживала в министерских креслах и даже на небольшом вице-премьерском троне. Но женщин, руководящих финансовыми потоками Канады, до сего момента не случалось. В общем, успех! Несомненный успех… Жалко только, что госпожа министр носит фамилию своего папы Дональда Фриланда, а не мамы Галины Хомяк. Канадцы поймут далеко не все, а для нашего человека забавно было бы, согласитесь — министр финансов Христя Хомяк», — говорится в посте.