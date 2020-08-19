Восстановление «Белорусской автокефальной православной церкви» окунет страну в межконфессиональную войну. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе совещания с членами Совбеза страны 18 августа, передает пресс-служба главы государства

По украинским лекалам. Националисты Белоруссии тоже хотят автокефалию © Радыё Рацыя | Радыё Рацыя | Перейти в фотобанк

По словам Лукашенко, белорусы всегда гордились своим межконфессиональным миром, но предложение оппозиции «восстановить» национальную «автокефальную православную церковь» в противовес православной церкви Московского патриархата «опозорит то, чем мы всегда гордились».

«Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную и на этой почве — и межнациональную. И получится, то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что по всем пунктам предложенной оппозицией программы реформирования правительство подготовит материалы, в которых распишет последствия каждого шага.

Аналогичный опыт привел к межконфессиональной борьбе на Украине, где в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины. Данная структура была образована путем слияния двух других раскольнических церквей.

Получив от патриарха Варфоломея томос об «автокефалии», в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени всего две поместные церкви признали ПЦУ.

Единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата.