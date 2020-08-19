Ранее оппозиция Белоруссии разработала «Реанимационный пакет реформ», в котором, в частности, к 2030 году предусмотрено восстановление «Белорусской автокефальной православной церкви» как «национальной альтернативы Белорусскому экзархату РПЦ».
По словам Лукашенко, белорусы всегда гордились своим межконфессиональным миром, но предложение оппозиции «восстановить» национальную «автокефальную православную церковь» в противовес православной церкви Московского патриархата «опозорит то, чем мы всегда гордились».
«Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную и на этой почве — и межнациональную. И получится, то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено», — заявил Лукашенко.
Он добавил, что по всем пунктам предложенной оппозицией программы реформирования правительство подготовит материалы, в которых распишет последствия каждого шага.
Аналогичный опыт привел к межконфессиональной борьбе на Украине, где в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины. Данная структура была образована путем слияния двух других раскольнических церквей.
Получив от патриарха Варфоломея томос об «автокефалии», в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени всего две поместные церкви признали ПЦУ.
Единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата.