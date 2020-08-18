История с домом в Полтаве, на стенах которого изображены руны и свастика, получила продолжение, сообщает 18 августа Telegram-канал Украина.ру

«Прочь от московских оккупантов». В Полтаве построили дом со свастикой на фасаде © Telegram-канал Украина.ру

«В ответ последовал обширный материал в местной газете соответствующей политической ориентации. Израиль там назван карликовым государством, его посол — украинофобом, потому как без должного почтения отзывается о Бандере и прочих фашистских холуях украинского происхождения», — сообщает Telegram-канал Украина.ру.

С точки зрения хозяев дома, свастика — солярный праукраинский символ, убирать который никто не собирается.

Свастика продолжит красоваться на фасаде здания, а полицию и израильского посла националисты пригласили на лекцию. Встречать гостей они собираются с казацкими саблями, в вышиванках. В качестве угощения израильтянину собираются предложить уникальный хлеб, медовуху и сало.