Обучение в школах и университетах на Украине с 1 сентября может начаться по так называемой системе «пузыря», используемой в Великобритании и Канаде. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает «РБК-Украина»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк функционировать в условных «пузырьках», которые не пересекаются друг с другом. Таким образом учебное заведение распределит риски — если кто-то заболеет, то на карантин уйдет лишь один «пузырь», а не вся школа или университет.

Помимо традиционных требований (сокращение количества учеников, мониторинг состояния здоровья и т.д) аналитики Киевского университета Гринченко рекомендуют каждому обучающемуся завести дневник температуры.

Также отмечается, что деление классов на группы повлечет дополнительную нагрузку на преподавателей, поэтому на выплату им зарплат предлагается выделить дополнительное финансирование.

Ранее стало известно, что украинские школьники и студенты, проживающие в населенных пунктах зеленой, желтой и оранжевой зон, вернутся к привычным занятиям в классах с 1 сентября.