Министерство культуры Белоруссии уволило директора Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске, экс-министра Павла Латушко за участие в протестах. Об этом 17 августа сообщило издание Tut.by

Садоха не исключил, что Лукашенко может привлечь соседей для разгона протестов © предоставлено Д.Садоха Юрия Караева. Глава театра заявил, что гордится тем, что есть белорусы, которые ищут правды и хотят жить иначе.

Актеры театра выступили в поддержку действий Латушко и заверили, что в знак солидарности готовы написать заявления об увольнении.

Более недели в городах Белоруссии проходят массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Граждане не верят в данные Центризбиркома, сообщившего о победе Александра Лукашенко.