На прошлой неделе Латушко выступил на митинге за отставку министра внутренних дел Юрия Караева. Глава театра заявил, что гордится тем, что есть белорусы, которые ищут правды и хотят жить иначе.
Актеры театра выступили в поддержку действий Латушко и заверили, что в знак солидарности готовы написать заявления об увольнении.
Более недели в городах Белоруссии проходят массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Граждане не верят в данные Центризбиркома, сообщившего о победе Александра Лукашенко.