По его словам, со стороны Запада заявлений в пользу оппозиции будет еще немало, и оппозиция этому порадуется. Но на обстановку внутри Белоруссии это вряд ли серьезно повлияет
«Скорее всего, там продолжится нормализация обстановки. Конечно, там будут еще забастовки, организованные руководителями предприятий, просто потому, что они мечтают приватизировать то, чем руководят, а Лукашенко им запрещает. И, на мой взгляд, правильно делает, что запрещает, потому что приватизация в девяти случаях из десяти оборачивается распродажей за гроши», — объяснил собеседник издания.
Вечером 17 августа о начале бессрочной забастовки объявили работники «Беларуськалия», одного из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Полностью интервью можно прочитать здесь.