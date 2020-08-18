Забастовки на белорусских предприятий, организованные их директорами будут продолжаться, рассказал в интервью изданию Украина.ру публицист, политаналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман

Шанс на миллион. Почему Запад не свергает Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Скорее всего, там продолжится нормализация обстановки. Конечно, там будут еще забастовки, организованные руководителями предприятий, просто потому, что они мечтают приватизировать то, чем руководят, а Лукашенко им запрещает. И, на мой взгляд, правильно делает, что запрещает, потому что приватизация в девяти случаях из десяти оборачивается распродажей за гроши», — объяснил собеседник издания.

Вечером 17 августа о начале бессрочной забастовки объявили работники «Беларуськалия», одного из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.

Полностью интервью можно прочитать здесь.