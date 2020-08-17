Уникальный уголок природы «Вольногорские Мальдивы» в Днепропетровской области Украины за короткое время оказался на грани экологической катастрофы из-за переизбытка мусора, который оставляют после себя отдыхающие. Об этом 17 августа сообщает местное издание «Наше місто»

Отмечается, что из-за карантина этим летом «Вольногорские Мальдивы» стали особенно популярным туристическим объектом. На белоснежные пляжи к голубой воде приезжают отдохнуть не только местные жители, но и туристы со всей Украины. Как чиновники в Одессе продлили экологическую катастрофу. Когда бизнес превращается в "ничего личного" © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поскольку это место не причислено к «официальным» зонам отдыха, здесь нет никакой инфраструктуры — туалетов, мусорных баков и других атрибутов цивилизованного отдыха. Местные волонтеры пытаются проводить уборку, но усилиями нескольких десятков человек не справиться с мусором, который оставляют после себя тысячи туристов.

«Пейзажи, конечно, замечательные, водичка чистая, но вот отходы жизнедеятельности человечества сразу неприятно бросились в глаза и испортили всю картину… Я не знаю, к какой территориальной громаде относится данная территория, но с этим реально надо что-то делать, иначе скоро окрестности превратятся в огромную мусорную свалку!» — рассказала одна из отдыхающих.