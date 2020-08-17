Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы инициировала подписание декларации по ситуации в Белоруссии. Документ поддержали представители Великобритании, Литвы, Латвии и Эстонии, передает UA News в понедельник, 17 августа

В документе говорится, что президентские выборы в Белоруссии не соответствовали международным стандартам и не отражали свободного волеизъявления белорусского народа.

Вождь с армией против майдана без вождя. Нерешающий день в Белоруссии прошел © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Украинская делегация призывает немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных акций.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.