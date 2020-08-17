В документе говорится, что президентские выборы в Белоруссии не соответствовали международным стандартам и не отражали свободного волеизъявления белорусского народа.
Стороны избирательного процесса призываются к диалогу, а также приветствуется проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы в отношении протестующих. Применение силы к участникам митингов в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах осуждается.
Украинская делегация призывает немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных акций.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.