Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил ошибку, когда заявил о своем намерении обсудить ситуацию в республике с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Лукашенко сам загнал себя в ситуацию, когда Россия ничем не сможет ему помочь © РИА Новости, Нина Зотина Владимиром Путиным, потому что ее развитие угрожает «уже не только Беларуси». Позднее в телефонном разговоре главы государств в частности обсудили важность предотвращения попыток нанести ущерб сотрудничеству и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.

Эксперт подчеркнул, что Лукашенко было бы лучше сначала позвонить Путину и с ним пообщаться, а потом уже рассказывать общественности, звонил он ему или не звонил.

«А так он выглядит как маленький мальчик, который грозит пожаловаться папе. Он вначале заявил, что он будет звонить Путину, а потом будет звонить Путину и выяснять, о чем он с ним будет разговаривать. С моей точки зрения, это технологически неправильно», — считает Ищенко.

Если бы Лукашенко не рассказывал о якобы российской угрозе, а активно занимался интеграцией в рамках Союзного государства, то в Белоруссии была бы совершенно другая ситуация, уверен политолог.

Теперь же Лукашенко предстоит справляться со своими проблемами самому, потому что от одного звонка Путину белорусская оппозиция никуда не исчезнет, а посылать ОМОН для разгона протестующих Москва не будет, добавил специалист.

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