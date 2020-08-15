Ранее Лукашенко заявил, что хочет обсудить ситуацию в республике с Владимиром Путиным, потому что ее развитие угрожает «уже не только Беларуси». Позднее в телефонном разговоре главы государств в частности обсудили важность предотвращения попыток нанести ущерб сотрудничеству и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.
Эксперт подчеркнул, что Лукашенко было бы лучше сначала позвонить Путину и с ним пообщаться, а потом уже рассказывать общественности, звонил он ему или не звонил.
«А так он выглядит как маленький мальчик, который грозит пожаловаться папе. Он вначале заявил, что он будет звонить Путину, а потом будет звонить Путину и выяснять, о чем он с ним будет разговаривать. С моей точки зрения, это технологически неправильно», — считает Ищенко.
Если бы Лукашенко не рассказывал о якобы российской угрозе, а активно занимался интеграцией в рамках Союзного государства, то в Белоруссии была бы совершенно другая ситуация, уверен политолог.
Теперь же Лукашенко предстоит справляться со своими проблемами самому, потому что от одного звонка Путину белорусская оппозиция никуда не исчезнет, а посылать ОМОН для разгона протестующих Москва не будет, добавил специалист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.