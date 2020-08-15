Россия может оказать белорусскому президенту Александру Лукашенко лишь моральную поддержку, но справляться с оппозицией он должен самостоятельно, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Протесты в Белоруссии: Лукашенко обсудил ситуацию с Путиным © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк - Ростислав, Лукашенко обсудил ситуацию в республике с Владимиром Путиным, потому что положение угрожает «уже не только Беларуси». На ваш взгляд, чего конкретно Лукашенко хочет добиться от Путина?

— Наверное, моральной поддержки. Я не знаю, чем еще ему может помочь Путин в этой ситуации. В лучшем случае, как с Януковичем, посоветовать не отступать и подавлять. Какую еще помощь Путин может оказать Лукашенко, я сейчас просто не представляю.

Лукашенко сам загнал себя в ситуацию, когда Россия ничем ему помочь не может. Еще две недели назад он рассказывал, что российские олигархи хотят обобрать бедный белорусский народ. Что, Россия должна сейчас прислать ОМОН, чтобы он разогнал белорусов, которые недовольны Лукашенко? Что еще для него может сделать Путин?

Моральную поддержку оказать может. Потому что сейчас Лукашенко явно заколебался, впал в прострацию, и даже пытается выйти на какие-то переговоры со своими оппонентами. Это самое страшное, что он может себе придумать. Потому что как только начинаются переговоры, можно сказать, что власть слилась.

Лукашенко сам остановил подавление уличных протестов, сам сказал, мол, пусть мирно протестуют, сам сказал, что митингующих слишком жестко разгонял ОМОН. Это притом, что уличные протесты уже захлебывались, потому что всех активистов пересажали и всех разогнали. Недовольные может и были, но для активного противостояния у них не осталось бы сил, потому что весь актив оказался бы в СИЗО.

Сейчас фактически выпустили несколько тысяч боевиков. То есть Лукашенко сам выпустил на улицу тех людей, которые будут его свергать. Лукашенко продемонстрировал своим оппонентам и своим сторонникам, что он не такой жесткий, как предполагалось, что на него можно давить, что он может колебаться и идти на уступки. То есть давление на него будет усиливаться.

Еще раз говорю, он может позвонить и пожаловаться Путину. Но что ему Путин скажет? Да, мы тебе сочувствуем. Да, мы тебя поддерживаем. Давай команду ОМОНу, пусть он разгоняет. Борись.

- И как же России разрешить эту дилемму, когда Лукашенко для нее — меньшее из зол в белорусской политике, но при этом его поддерживает явно не всё население?

— Любой президент может удержаться у власти только самостоятельно. Ему можно только помогать морально. Путин все, что мог, сделал. Он сразу же поздравил его с победой и признал выборы. Тем самым, он определил позицию России в этом внутрибелорусском конфликте. Всё.

Дальше это дело Лукашенко. Первые три дня МВД и армия демонстрировали готовность выполнить свой долг и выполнить приказ. Но если сейчас Лукашенко начнет отдавать приказы, отменять приказы, колебаться и идти на переговоры, то и эти люди начнут колебаться. Они же быстренько сообразят, что сейчас Лукашенко с кем-то договорится, а они останутся крайними.

Минский майдан перешёл в наступление © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- Как раз со стороны Запада начались вбросы о том, что Россия якобы послала своих «зеленых человечков» для подавления белорусских протестов. Как на это нужно реагировать?

— Ну вы же знаете, что когда где-то начинаются протесты, сразу начинают рассказывать о том, что там якобы появился российский спецназ, псковская дивизия и так далее. Правда, потом выясняется, что ничего подобного не было. Но сразу же появляются десятки и сотни очевидцев, которые говорят, что их лично видели. Ничего нового.

Безусловно, оппоненты Лукашенко будут говорить, что в республике появился российский ОМОН и российские войска, для того чтобы подавить белорусские протесты в пользу Лукашенко. Они тем самым будут мобилизовывать своих сторонников.

Кстати, с моей точки зрения, Лукашенко было бы лучше сначала позвонить Путину и с ним пообщаться, а потом уже рассказывать, звонил он ему или не звонил. А так он выглядит как маленький мальчик, который грозит пожаловаться папе.

Он вначале заявил, что он будет звонить Путину, а потом будет звонить Путину и выяснять, о чем он с ним будет разговаривать. С моей точки зрения, это технологически неправильно. К сожалению, Лукашенко в последние годы демонстрирует редкую неадекватность. Он сам создал предпосылки для собственного Майдана.

Сам вырастил этих людей, как это делал Янукович. Сам отрезал себе пути к сотрудничеству с Россией. Если бы он активно занимался интеграцией в рамках Союзного государства, то в Белоруссии была бы совершенно другая ситуация. Но теперь пусть сам и выпутывается. Что, Путин дунет, плюнет и лукашеновская оппозиция исчезнет? Нет.

- Теоретически Россия могла бы выступить в качестве посредника между властью и оппозицией.

— Ну и что? И в чем будет заключаться российское посредничество? В том, чтобы сказать Лукашенко: «сдавай власть и уходи»? Дело в том, что оппозиция настаивает на передачи власти, и других вариантов не предусматривается.

Повторюсь, что как только власть начинает переговоры, неважно при каком посредничестве, мятежники перестают быть мятежниками, и становятся равноправной стороной. Получается, что власть хотя бы частично, но признает правомерность их требований.

Кроме того, если Россия предложит им посредничество, они скажут: «хорошо, только мы хотим еще в посредники Польшу и Литву». Мы получим то же, что было на Украине, когда от России Лукин приезжал в качестве посредника, но соглашение заключили и завизировали Франция, Германия и Польша. Так что я не вижу никакого смысла в каких-то посреднических усилиях. Потому что оппозиция будет четко идти по пути додавливания Лукашенко, чтобы забрать у него власть.

Сопротивляться сейчас Лукашенко может единственным способом. У него еще остался силовой ресурс. В плане силового ресурса он пока что оппозицию передавливает. Информационные ресурсы у него слабее просто потому, что он не готов к такому формату взаимоотношений в информационном пространстве. Он привык к тому, что в Белоруссии все СМИ говорят только то, что говорит Лукашенко. А сейчас он контроль за информационным полем потерял.

Как бороться с оппозицией в таком режиме, он тоже не очень представляет. Вариант один: делай то, что умеешь. Умеешь разгонять — разгоняй. Не надо браться за то, чего не умеешь.

- Готова ли Россия к тому, что Лукашенко могут свергнуть, и что России в этом случае может предпринять?

— Россия будет наблюдать за развитием ситуации в Белоруссии. Дай Бог, чтоб гражданская война там не началась. Если Лукашенко свергнут, значит, придет новая власть, и с новой властью уже будут выстраиваться отношения.