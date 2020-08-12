Уголовные дела были возбуждены по статье «Хулиганство».
Как рассказали в СК, 9 августа машина ГАИ остановилась на красный свет на пересечении проспектов Машерова и Победителей. Протестующие заблокировали автомобиль, били по нему руками и ногами, забрасывали его различными предметами — в лобовое стекло попал бордюрный камень.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.