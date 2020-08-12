В Минске возбудили 10 уголовных дел по фактам повреждения служебных машин ГАИ во время массовых беспорядков. Об этом в среду, 12 августа, сообщило агентство БелТА со ссылкой на Следственный комитет

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