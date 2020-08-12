Давление на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко после выборов будет усиливаться. Об этом 11 августа заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Лукашенко хотел «повернуть» на Запад, но теперь получит от него только жесткую критику – Неменский © РИА Новости, Владимир Трефилов

Обозреватель добавил, что в любом перевороте есть две стороны. Он объяснил, что четвертый президент Украины Виктор Янукович тоже мог подавить майдан, но не подавил, «потому что силы воли не хватило».

«Лукашенко может подавить майдан, но сейчас вроде все затихло. Оппозиция пытается возобновить выступления. Посмотрим, удастся ли ей их возобновить, и если удастся, то в каком масштабе. Посмотрим, какова будет дальнейшая реакция властей. Посмотрим, какова будет реакция тех же западных стран, которые сейчас на Лукашенко давят», — сказал он.

Ищенко напомнил, что победа Лукашенко была предсказуема.

«Все в общем-то говорили, что Лукашенко удастся и выиграть выборы, и подавить майдан. Но давление на него будет усиливаться. Та же Тихановская сегодня сказала, что это только начало. А кто такая Тихановская? У Тихановской своего мнения нет. Тихановская транслирует мнение других людей. И Лукашенко дают понять, что это только начало, что все равно будут бороться за его уход и недели, и месяцы, и полгода, и год. Для него начинается перманентная майданная страда. Это не значит, что постоянно будут стоять люди на улицах. Но против него будут постоянно искать поводы устроить Майдан», — объяснил он.

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.