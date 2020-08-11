Майданы происходят там, где удается парализовать государственную власть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

«Парализовать государственную власть можно двумя способами. Первый — это окрик с Запада: ничего не делайте, иначе мы вас будем обижать. Но поскольку не все и не в полной мере к этому прислушиваются, наиболее сильная гарантия — это саботаж внутри команды власти», — считает эксперт.

Майдан не прошел. Лукашенко удалось удержать ситуацию, но гарантий на будущее нет © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Ростислава Ищенко, если расставить на ключевые позиции предателей и саботажников, то в таком случае майдан не только возможен, а вполне реализуем.

В голосовании на выборах президента Белоруссии, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

В ночь на 10 августа белорусская оппозиция вывела на улицы своих сторонников, недовольных итогами выборов, согласно которым пост президента страны останется за Александром Лукашенко. Массовые акции протеста были подавлены белорусской полицией, применявшей спецсредства.

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