Председатель белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина обратилась к проигравшим кандидатам на выборах президента с призывом признать свое поражение. Ее слова 9 августа приводит Интерфакс-Запад

«Странно, что он вообще выиграл». Польский политик о выборах в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко уверенно побеждает, набирая чуть менее 80% голосов. Его ближайшая преследовательница — Светлана Тихановская — набирает 6,2% голосов. По данным ЦИК, на закрытых участках в пяти регионах также лидирует действующий глава государства с 82,2%.

«Самое главное — это уметь принять поражение. То есть смириться с этим, принять, поздравить. Не волновать ту массу, которая его поддержала и которая может, готова, если он будет его будоражить, выйти на площадь», — сказала Ермошина.

Ранее сообщалось, что некоторые граждане пришли по призыву оппозиции к избирательным участкам для контроля за подсчетом голосов.