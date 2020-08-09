В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялся основной день голосования на выборах главы государства. Согласно данным национального экзитпола, Александр Лукашенко уверенно побеждает, набирая чуть менее 80% голосов. Его ближайшая преследовательница — Светлана Тихановская — набирает 6,2% голосов. По данным ЦИК, на закрытых участках в пяти регионах также лидирует действующий глава государства с 82,2%.
«Самое главное — это уметь принять поражение. То есть смириться с этим, принять, поздравить. Не волновать ту массу, которая его поддержала и которая может, готова, если он будет его будоражить, выйти на площадь», — сказала Ермошина.
Ранее сообщалось, что некоторые граждане пришли по призыву оппозиции к избирательным участкам для контроля за подсчетом голосов.