Однако итог любого майдана зависит не от того, сколько тысяч человек вы вывели на улицы, во Франции выходят миллионы, а Макрон даже не замечает их, а от предательства внутри самой команды власти.
«Безусловно, предатели у Лукашенко есть. Вопрос заключается только в том, решат ли они, что удобный момент свергать Лукашенко с помощью майдана наступил уже сейчас, или они попугают его майданом, но добивать не будут. От этого и зависит судьба белорусского майдана. А белорусская оппозиция может вывести на улицу значительно больше людей, чем пять лет назад, но это не заявка на результат», — рассказал Ищенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии в воскресенье, 9 августа. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.