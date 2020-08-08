Белорусская оппозиция впервые за долгие десятилетия в состоянии вывести на улицу несколько десятков тысяч человек, и она, очевидно, попытается этим воспользоваться, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

Однако итог любого майдана зависит не от того, сколько тысяч человек вы вывели на улицы, во Франции выходят миллионы, а Макрон даже не замечает их, а от предательства внутри самой команды власти.

«Безусловно, предатели у Лукашенко есть. Вопрос заключается только в том, решат ли они, что удобный момент свергать Лукашенко с помощью майдана наступил уже сейчас, или они попугают его майданом, но добивать не будут. От этого и зависит судьба белорусского майдана. А белорусская оппозиция может вывести на улицу значительно больше людей, чем пять лет назад, но это не заявка на результат», — рассказал Ищенко.

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Перед грозой. К чему Белоруссию приведут выборы президента © REUTERS, Vasily Fedosenko Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.