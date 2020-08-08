«Россия обосновывает свою позицию тем, что если сейчас участники вооруженного конфликта на Донбассе будут выданы Украине, то какие гарантии безопасности на территории республики будут для представителей ДНР/ЛНР? Не будут ли они так же выданы Киеву?», — объяснил политолог.
Если Россия и российские представители откажутся приезжать на территорию Белоруссии, то сами по себе эти переговорные форматы прекратят свое существование.
Либо Россия просто может дать указания представителям ДНР/ЛНР или Нагорно-Карабахской республики игнорировать этот переговорный формат де-факто.
«В этом случае будут искаться более компромиссные места: будь то Вена или Казахстан, который давно претендует на эту роль. Но пока что это просто шантаж в ответ на шантаж со стороны белорусского руководства в части выдачи «чэвэкашников» Украине», — рассказал Руслан Бортник.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера».
Россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков, терактов и связях с оппозиционным блогером Сергеем Тихановским.