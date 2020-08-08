Россия может отказаться принимать участие во всех переговорных форматах на территории Белоруссии, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Украинского института политики Руслан Бортник

«Россия обосновывает свою позицию тем, что если сейчас участники вооруженного конфликта на Донбассе будут выданы Украине, то какие гарантии безопасности на территории республики будут для представителей ДНР/ЛНР? Не будут ли они так же выданы Киеву?», — объяснил политолог.

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Либо Россия просто может дать указания представителям ДНР/ЛНР или Нагорно-Карабахской республики игнорировать этот переговорный формат де-факто.

«В этом случае будут искаться более компромиссные места: будь то Вена или Казахстан, который давно претендует на эту роль. Но пока что это просто шантаж в ответ на шантаж со стороны белорусского руководства в части выдачи «чэвэкашников» Украине», — рассказал Руслан Бортник.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера».



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